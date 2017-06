PROVADA VanWonen ontwikkelt 175 woningen in Drachten

Vastgoedontwikkelaar VanWonen gaat het project ‘In de Luwte 1’ in nieuwbouwwijk Drachtstervaart ontwikkelen.

Wethouder Ron van der Leck van de gemeente Smallingerland ondertekende donderdag op de Provada een overeenkomst met VanWonen directeur Alfred Bolks.

Beide partijen hebben afgesproken om de plannen van circa 175 nieuwbouwwoningen in Drachten verder uit te werken.

Waterfront Drachten

In de visie Waterfront Drachten heeft de gemeente kansen en opgaven uitgewerkt om de bestaande waterwegen beter te benutten en te promoten. Voor het plandeel ‘In de Luwte 1’ moet bekeken worden hoe deze kansen kunnen worden opgenomen in de stedenbouwkundige uitwerking. VanWonen en de gemeente Smallingerland werken de plannen de komende tijd verder uit. De verwachting is dat de bouw van de woningen medio 2018 kan starten.