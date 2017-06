PingProperties koopt grootschalige herontwikkellocatie in Arnhem

PingProperties heeft het eigendom verworven van een grote binnenstedelijke grondpositie aan de Velperweg in Arnhem. Het terrein, het voormalige fabrieksterrein Enka, beslaat ca. 7,1 ha.

Sinds 2012 heeft PingProperties Corporate Office Fund III op deze locatie reeds 6,5 ha. grond met met ongeveer 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen in bezit. Met de aankoop van dit perceel kan verdere invulling worden gegeven aan de ontwikkeling van het complex.

De grond is, conform de structuurvisie van de gemeente, van een woningbouwprogramma voorzien. De naastgelegen woonwijken bieden goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een hoogwaardig woonmilieu.

De aankoop van de 6,5 ha. is gedaan ten behoeve van het PingProperties Corporate Office Fund III. Details over de transactiesom of het beoogde woningprogramma zijn nog niet bekend, aldus een woordvoerder van PingProperties.