Cromwell verkoopt laatste pand uit Landmark-portefeuille

Cromwell Property Group heeft met de verkoop van het kantoorgebouw aan de James Wattstraat 77 in Amsterdam het laatste object uit de Landmark-portefeuille verkocht aan City Pads.

Het pand heeft een omvang van van 13.371 m². Het pand ligt vlak bij het Amstel Station in Amsterdam. De huurders zijn onder andere Fastned, Focus Orange Advisory en Guidion. De koper zal het gebouw deels gaan transformeren tot woningen.

Wouter Zwetsloot, Head of Benelux bij Cromwell: “Deze transactie volgt na afronding van ons businessplan voor dit gebouw, dat bestond uit het uitgebreid renoveren van de entree en het verhuren van de leegstaande ruimte die was ontstaan na het vertrek van de Hogeschool van Amsterdam in 2014.”

Cromwell is in 2013 aangewezen om het management te voeren van de Landmark-portefeuille, bestaande uit 13 objecten in Nederland. Met de verkoop van de James Wattstraat is het management van de Landmark-portefeuille afgerond.