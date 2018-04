Zonder maatregelen kan de leegstand in Nederland oplopen tot 100 mln m². Dat schrijft Rabobank in zijn Vastgoedbericht. De bank hoopt tot 2023 ongeveer 20.000 woningen te financieren die ontstaan door herontwikkeling of transformatie.

