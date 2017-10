Het houten appartementengebouw Patch22 in Buiksloterham, Amsterdam-Noor, is genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017. Patch22 is een ontwerp van Frantzen et al Architecten en werd in 2016 opgeleverd.

