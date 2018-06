Nieuwe locaties voor The Sting en Costes in centrum Dordrecht

The Sting heeft een nieuwe winkel geopend aan het Statenplein 51-53 te Dordrecht. Zusterbedrijf Costes zal in het najaar van 2018 haar deuren openen in het voormalige pand van The Sting aan het Bagijnhof.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.