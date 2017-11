Jubileum Den Haag Nieuw Centrum

Den Haag Nieuw Centrum, de motor achter transformatie van het gebied tussen Centraal Station en het centrum, bestaat bijna 25 jaar.

Pioniers van het eerste uur, zoals Ton Meijer (MAB), Hans van Veghel (Multi Vastgoed), Frans Evers (oud-directeur Rijksgebouwendienst), Peter Noordanus (oud-wethouder), wethouder Boudewijn Revis en Kees Rijnboutt (voormalig Rijksbouwmeester) brachten op een jubileumbijeenkomst de transformatie van het gebied tussen Centraal Station en het centrum in herinnering. Het resultaat is bekend: de Haagse Tieten, de Peperbus, de Hoftoren, het IJspaleis en de Haagse Zwaan, alle gebouwen die nu de skyline van Den Haag markeren.

KJ Plein

Project M komt er niet, maar de nieuwe invulling van het KJ Plein is niet minder spectaculair. Het KJ Plein was vele jaren een windtunnel en fietsvergaarplein. Dat gaat veranderen. Synchroon heeft een plan neergelegd van internationale allure. Een golvend dak omlijst straks een organische verbinding tussen stationsgebouw en nieuwe kantoorpanden en de natuur van de Koekamp. De verbinding van de Koekamp met het Haagse bos wordt middels een loopbrug tot stand gebracht, even innovatief als doeltreffend. De fietsen (8500) gaan ondergronds; daarboven ontstaat een elegant plein met verrassende gebouwen die het plein sterk zullen veraangenamen. De centrumranden worden hierdoor nog meer opgetrokken naar het Haagse Hout met de woonwijken Benoordenhout en Bezuidenhout. Het gebouw op het plein krijgt een netto-oppervlak van 40.000 m² en voegt 350 woningen toe aan de Haagse voorraad. Hiervan zijn 50 appartementen voor de sociale huursector bestemd. Dit project is een van de voorbeelden waarbij de Stichting Den Haag Nieuw Centrum nauw is betrokken.