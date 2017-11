In het derde kwartaal van 2017 is de wereldwijde omzet van JLL gegroeid naar € 1,9 mrd. Dat is een groei van 14% ten opzichte van een jaar eerder. De gecorrigeerde winst per aandeel bedroeg $ 1,96.

