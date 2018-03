Hurks is dinsdag in Leidsche Rijn gestart met de bouw van project Parkzijde. Dit plan bestaat uit 34 energieneutrale eengezinswoningen en ligt in Hoge Weide aan de westkant van Leidsche Rijn.

