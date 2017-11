De komende jaren komen er in Den Haag zeker 1000 hotelkamers bij. Dat is nodig om aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Dat staat in het Voortgangsbericht Toerisme dat wethouder Karsten Klein van stedelijke economie, zorg en havens heeft uitgebracht.

