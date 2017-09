Het Valuation & Advisory team van Cushman & Wakefield in Amsterdam is uitgebreid met vier nieuwe medewerkers. Nick van Assendelft (26), Thom Bode (25), Robbert Feenstra (25) en Michael Warmenhoven (27) starten per (vandaag) als taxateur.

