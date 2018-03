Carolina Wielinga benoemd is benoemd tot cfo van BDR Thermea Group, een producent van klimaatbeheersingssystemen. Ze komt van Rabobank, waar ze hoofd Financial Restructuring & Recovery was. Daarvoor is ze een klein jaar coo/cfro van FGH Bank geweest.

