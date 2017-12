Acht nieuwe namen vestigen in Leidsche Rijn Centrum. Bruna, Vishandel Volendam, Blokker, Big Bazar, The Athlete's Foot, T-Mobile, Leidsche Rijn Telecom en speelgoedwinkel Hout-doe verrijken het winkelaanbod van het Utrechtse stadscentrum in aanbouw.

