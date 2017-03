Parfumerie ICI Paris XL, drogist Kruidvat en schoenen- en sportkledingwinkel Scapino gaan zich vestigen in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

Eerder kozen onder andere H&M, Mango, Vero Moda, Only en Name IT al voor Leidsche Rijn Centrum, samen met een groeiend aantal lokale ondernemers.