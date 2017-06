PROVADA Bouwinvest sluit verhuurtransacties af

Het Bouwinvest Office Fund rondt deze week op de Provada een aantal huurcontracten af voor The Olympic Amsterdam en WTC Rotterdam.

Door de huurcontracten voor The Olympic Amsterdam krijgen de plannen om het Olympisch Stadiongebied te transformeren tot een bruisend verblijfsgebied steeds meer vorm. Maar ook in Rotterdam werd niet stil gezeten, waar Fakton onlangs heeft besloten te verhuizen naar de 22e geheel gerenoveerde verdieping in WTC Rotterdam.

WTC Rotterdam

Fakton, de vastgoedprofessionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed, verhuist naar de geheel gerenoveerde 22e verdieping.

WTC Rotterdam ondergaat momenteel een upgrade waarbij onder meer wordt gekeken naar een goede aanvulling op en een doorontwikkeling van de huidige voorzieningen in het gebouw.

Olympisch Stadion

MaMa Kelly

In de voormalige ruimte van VakZuid en Harbour Café verwacht MaMa Kelly haar deuren in september te openen. Deze urban bistro begon in 2015 in het voormalig ketelhuis van De Caballerofabriek in Den Haag. Het restaurant in Amsterdam is in totaal 1187 m² groot en krijgt een terras. CBRE Asset Services heeft Bouwinvest begeleid bij de totstandkoming van de overeenkomst met MaMa Kelly.

Building 1962

NENI

Restaurant NENI betrekt 1130 m² op de begane grond. Dit is de vijfde vestiging in Amsterdam. NENI biedt ook plaats aan NENI Deli, voor sappen, salades en sandwiches. Naar verwachting zal NENI Amsterdam in de zomer van 2018 open gaan.

Parcom Capital

Op de bovenste verdieping van The Olympic Amsterdam zal Parcom Capital zich gaan vestigen. Parcom, opgericht in 1982, is een mid-market private equity-fonds dat zich richt op het investeren in hoogwaardige, toonaangevende bedrijven in de Benelux. Parcom betrekt 816 m² op de derde verdieping en gebruikt een deel van het dakterras met uitzicht op het Olympisch Stadion, de Zuidas en Oud-Zuid, exclusief. Van Zuylen Vastgoed Partner begeleidde de verhuurtransactie namens Parcom.

Peak Development begeleidde de onderhandelingen met Parcom en NENI namens Bouwinvest. Met alle huurders in The Olympic Amsterdam is tevens een Green Lease-overeenkomst gesloten. Alle contracten bevatten een intentie verklaring om het gebouw duurzaam te gebruiken.

The Olympic Amsterdam

The Olympic Amsterdam biedt vanaf begin 2018 meer dan 100.000 m² ruimte om te wonen, werken, winkelen, sporten, feesten en ontspannen. Ook is er straks ruimte voor grote evenementen die passen bij de geschiedenis van de plek. Sport, mobiliteit en innovatie vormen daarbij steeds het uitgangspunt. Het plan voor het rijksmonumentale gebouw uit 1962 is van de hand van Rijnboutt Architecten. Eerder besloot sportmerk Under Armour haar Europese hoofdkantoor hier te vestigen. BiermanHenket ontwierp het plan voor het gebouw uit 1931, dat volledig in gebruik zal worden genomen door Pon Holdings en tot Move zal worden omgedoopt.