Ordina sluit nieuwe huurovereenkomst in Nieuwegein

Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage Gesellschaft heeft een nieuwe langjarige huurovereenkomst met Ordina Holding gesloten voor diens hoofdkantoor in Nieuwegein.

Ordina huurt circa 14.000 m² kantoorruimte aan de Ringwade 1 op een zichtlocatie aan de A12.

Ordina Holding, opgericht in 1973, is een onafhankelijke ict-dienstverlener met circa 2700 medewerkers in de Benelux. De organisatie implementeert ict-toepassingen in de sectoren overheid, financiële dienstverlening, industrie en zorg en is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Cushman & Wakefield en advocatenkantoor Lexence hebben Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage Gesellschaft bij deze transactie geadviseerd. Ordina werd geadviseerd door Solved.