Restaurant en bar in oude station Delft

Het oude stationsgebouw van Delft wordt door Open Development herontwikkeld tot een restaurant en winebar met terras aan een nieuwe park.

Het oude stationsgebouw van Delft ligt in het hart van de grootschalige gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Voorheen was het een levendig transfergebied en dé toegang tot het stadscentrum via het spoor – inmiddels ligt het gebouw er al twee jaar verlaten bij. Maar daar komt nu verandering in.

In samenwerking met nieuwe eigenaar Open Development maakt Braaksma & Roos Architectenbureau het ontwerp voor de transformatie van het stationsgebouw tot een horeca-hotspot met een restaurant, een winebar en een terras aan het nieuwe park Spoorloos. Het pand uit 1885 heeft een oppervlakte van 2400 m². De verbouwing start in het derde kwartaal 2017.

Verbindende schakel

“De belangrijkste uitdaging bij deze transformatieopgave is om het oude station weer tot een spil te maken in het stedelijk weefsel,” licht architect Job Roos toe. “Het is een markant monument met z’n asymmetrische opzet en opvallende toren. In de huidige context is het een van de weinige overgebleven historische gebouwen en daarmee een boegbeeld voor de geschiedenis van dit stukje Delft. Een succesvolle herbestemming vraagt erom het oude station als belangrijke schakel opnieuw in z’n omgeving te verankeren en daarmee de identiteit van de spoorzone stevig in te kleuren. Het gebouw zal straks een belangrijke relatie aangaan met het nieuwe station en de entree van het stadskantoor en is direct met de sporen verbonden via de ondergrondse fietsenstallingen. Tegelijkertijd verbindt het gebouw straks de nieuwe groenzones van park Spoorloos en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark.”

Overgang van sferen

“In essentie was het station een doorwaadbare plek met verschillende sferen – de centrale ontvangsthal, de drukke doorgangen naar het perron en de meer besloten wachtkamers,” vertelt Roos. “Nu de sporen zijn verdwenen is de “magie” van het stationsgebouw vervlogen. Het is niet langer een plek van belofte naar verleidelijke verten, het gebouw is van z’n oorsprong vervreemd geraakt. De herbestemming biedt ons nu de kans om de magie weer terug te brengen en het monument weer tot een levendige publieke plek met verschillende sferen te maken.”

Dineren in de wachtkamer

De centrale ontvangsthal is straks weer het dynamische hart van het station met een bar en open keuken. In de voormalige wachtruimten kan men lunchen en dineren en aan de achterzijde krijgt het gebouw een link naar een geheel nieuwe groene wereld. De achtergevel zal straks een tweede voorzijde worden met een fantastisch terras en een nieuwe eigentijdse “perronoverkapping”, als knipoog naar het verleden. De verdieping en kap van het gebouw, oorspronkelijke gebruikt als dienstwoningen van de stationschef en -opzichter, worden getransformeerd tot lichte werkruimten, ontsloten door eigen entrees.