Triuva heeft het kantoorgebouw De Oliphant in Amsterdam Zuidoost verkocht aan de First Sponsor Group. Het ligt tegenover de Dreeftoren, een kantoorpand dat First Sponsor samen met kantoor Blue Wings vorig jaar aankocht uit de boedel van Jan-Dirk Paalberg.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.