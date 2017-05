Voormalig Hema Enschede herontwikkeld en verhuurd

Het voormalige pand van Hema, gelegen aan de Kalanderstraat 9 te Enschede, is volledig herontwikkeld en verhuurd. Het pand behoort tot de IEF Berlage portefeuille.

Het pand is opgesplitst in 5 verschillende winkelunits en is verhuurd aan fashion retailers Douglas, G-Star, Snipes, Superdry en Costes.

Het pand behoort tot de IEF Berlage portefeuille en is ontworpen door BFAS-architecten. Aan de Stegge Twello heeft de verbouwing uitgevoerd.

Het bestaande pand werd tot op de fundering gesloopt en hiervoor in de plaats is een een nieuw beeldbepalend winkelpand gerealiseerd.

Verhuurder werd in deze geadviseerd door KroesePaternotte.