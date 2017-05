Aberdeen koopt winkelcentrum Stadshagen van Wereldhave

Het Aberdeen European Balanced Property Fund heeft winkelcentrum Stadshagen in Zwolle gekocht van Wereldhave Nederland.

Winkelcentrum Stadshagen is gesitueerd in de nieuwe en gelijknamige stadswijk Stadshagen met thans 23.000 inwoners. De wijk is nog in ontwikkeling en zal naar verwachting de komende tien jaar verder groeien tot circa 30.000 inwoners.

Het wijkwinkelcentrum uit 2004 heeft een oppervlakte van 11.400 m² en een sterk lokaal verzorgende functie. Hoofdhuurders zijn supermarktketens Albert Heijn & Jumbo en daarnaast zijn er nog 33 andere winkels die voornamelijk actief zijn in de dagelijkse sector, zoals Hema, Blokker, Kruidvat, DA, Bakker Bart en Delifrance.

Het geheel verhuurde winkelcentrum heeft een ondergrondse parkeergarage met circa 400 parkeerplaatsen waar gratis geparkeerd kan worden.

Actief assetmanagement

Mede door de verwachte toekomstige groei van deze jonge en dynamische wijk, ziet Aberdeen veel potentie in de toekomst van het winkelcentrum.

Hennie Houtveen, head of asset management and transactions bij Aberdeen Asset Management: “De verwerving van dit food anchored wijkwinkelcentrum biedt kansen om door actief assetmanagement de marktwaarde op termijn te verhogen. Aberdeen zoekt naar gelijkwaardige beleggingen in Nederland.”

Gert Jan Kapiteyn, fund manager van het Aberdeen European Balanced Property Fund:

“Deze acquisitie past naadloos in de beleggingsstrategie van het fonds om te beleggen in hoogwaardige winkelcentra, die toekomstbestendig zijn, groeimogelijkheden bieden en een stabiele cashflow genereren.”

Het Aberdeen European Balanced Property Fund werd bij deze aankoop begeleid door het Nederlandse transactieteam van Aberdeen Asset Management. Van Doorne heeft de koper juridisch begeleid en Stevens & van Dijk trad op als technisch adviseur.

Wereldhave Nederland werd bij de verkoop geadviseerd door Cushman & Wakefield en werd juridisch begeleid door Houthoff Buruma.

Doel is 1 miljard

Het in Luxemburg gevestigde Aberdeen European Balanced Property Fund is een open-end core vastgoedbeleggingsfonds voor professionele beleggers. De focus ligt op beleggingen in commercieel vastgoed in de eurozone. Het fonds heeft per eind maart 2017 een belegd vermogen van € 734 mln en heeft als doel om door te groeien naar minimaal € 1 mrd.