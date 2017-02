Appel & Ei opent winkel aan Augustijnenstraat te Nijmegen

Appel & Ei huurt per 1 februari 2017 de winkelruimte gelegen aan de Augustijnenstraat 39 te Nijmegen. De ruimte omvat in totaal circa 300 m² verdeeld over 2 etages.

Appel & Ei is een tweedehandskledingwinkel die in 2001 is gestart door Arda Palm. De eerste winkel opende in Leiden. Op dit moment heeft Appel & Ei reeds 9 vestigingen (inclusief Nijmegen) in Overijssel en Gelderland.

De winkels zijn eigenhandig verbouwd en opgebouwd door de huidige eigenaar(en) zelf. Tijdens de bouw van de Appel & Ei-winkels zijn waar mogelijk materialen hergebruikt. Het grootste deel van het interieur is gemaakt van (sloop)hout. Strijbosch Thunnisen Bedrijfsmakelaars Nijmegen, partner in Dynamis, trad op namens de eigenaar van het pand.