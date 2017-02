Olympic Hotel in Amsterdam verkocht aan Chinese investeerders

Het in reeds in aanbouw zijnde ‘sporthotel’ te Amsterdam is verkocht aan Chinese investeerders. Het hotel met 309 kamers wordt medio oktober 2018 geopend. Zowel het vastgoed als exploitatie komt in dezelfde handen.

Het betreft een investeringscombinatie van managing director Alex Chang, Kunshang en Wenzhou Tonyong Locks, een van de grootste slotenmakers ter wereld. Wenzhou Tonyong Locks is eigendom van de familie Zhang en in Nederland bekend van onder andere Abus en Axa. Hotelontwikkelaar Uhre (Chris Luken) is verkopende partij. Luken is de oprichter van hotelketen Fletcher, die hij vorig jaar verkocht aan het zittend management, NIBC en een externe investeerder. Het hotel verrijst aan het IJsbaanpad; in de bocht van de stadiongracht naast het Olympisch Stadion, midden in de ‘Sportas’. Het hotel zal zich richten op (internationale) sporters, zakenmensen (Zuidas en RAI) en leisure gasten. Aan de zijde van het Olympisch Stadion komen een groot terras en een aanlegsteiger voor boten. ‘Straks kun je vanaf de hoger gelegen kamers de sportwedstrijden en events in het stadion zien, en wie weet misschien wel genieten van de Olympische spelen 2028’, aldus Alex Chang. Op dit moment hebben de kopers reeds Hotel Espresso en Urban Lodge te Amsterdam in hun portefeuille.