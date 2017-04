Statue & More opent in Heerlen

Statue & More heeft begin deze maand haar intrek genomen in een winkelpand gelegen aan het Corneliuspein 3 in het stadsdeel Heerlerheide in Heerlen.

De winkel richt zich op de verkoop van kunstwerken en beelden die als restpartijen worden opgekocht. Naast de fysieke winkelruimte wordt ook gebruik gemaakt van media zoals Facebook om de producten aan de man te brengen. Eigenaar Virgil Rietra heeft voor deze locatie gekozen vanwege de gunstige ligging, prijsniveau, alsmede de combinatie van verkoopruimte en opslagcapaciteit. Het gezamenlijke oppervlakte is circa 270 m². Dit metrage biedt de nieuwe onderneming ook de mogelijkheid de komende jaren verder te groeien. Binnen het bemiddelingtraject werd verhuurder Weller Vastgoed Beheer ter zijde gestaan door Spauwen Vastgoed uit Heerlen, die partijen tot elkaar wist te brengen.