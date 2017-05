DHG verhuurt 26.000 m² aan Matrix Fitness op Smartlog Moerdijk 2

DHG heeft met Matrix Fitness overeenstemming bereikt over de huur van circa 26.000 m² bedrijfsruimte op de logistieke campus Smartlog Moerdijk 2 aan de Megajoule 2-4 in Moerdijk.

Matrix Fitness tekende een langjarige huurovereenkomst met een looptijd van tien jaar.

Vanaf 1 mei van dit jaar zal Matrix Fitness 22.638 m² warehouse, 2596 m² mezzanine en 569 m² kantoorruimte in gebruik gaan nemen. Matrix Fitness zal vanuit het nieuwe DC de distributie van fitness apparatuur gaan verzorgen naar de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse markt. Het DC werd eind vorig jaar op risico ontwikkeld door DHG.

In 2016 is DHG begonnen met de bouw van het eerste distributiecentrum op Smartlog Moerdijk 2. Dit DC werd custom made ontwikkeld voor logistieke dienstverlener Rulewave en is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen.

Fase 2

Nog dit jaar zal DHG starten met de ontwikkeling van fase 2 voor Smartlog Moerdijk 2. Na de oplevering zal er circa 55.000 m² bedrijfs- en kantoorruimtes beschikbaar zijn voor verhuur.

Smartlog Moerdijk 2

De logistieke campus heeft een totale omvang van 101.223 m² aan logistiek. Op deze locatie biedt DHG een combinatie aan van de opslag van koopmans-goederen in combinatie met warehouses voor de opslag van ADR-goederen (verpakte gevaarlijke stoffen).

Matrix werd bij deze transactie begeleid BCL Real Estate.

Matrix een wereldwijd opererend en snelgroeiend fitnessmerken met fitnesstoestellen. Matrix is een dochteronderneming van Johnson Health Tech.