Independer huurt kantoorpand in Hilversum

Bouwfonds Investment Management heeft een huurovereenkomst gesloten met Independer voor een kantoorruimte van circa 4000 m² en circa 60 parkeerplaatsen aan de Lage Naarderweg 45-47 in Hilversum.

Het gebouw, dat in Hilversum jarenlang bekend stond als het Tros-pand, is onderdeel van een van de fondsen van Bouwfonds IM.

Voordat Independer het kantoorgebouw vanaf 1 oktober betrekt wordt het gemoderniseerd en aangepast aan de wensen van de moderne kantoorgebruiker. Het pand wordt verduurzaamd en Independer zal zelf nog aan aantal aanvullende maatregelen treffen op het gebied van duurzaamheid.

Independer werd in 1999 werd opgericht met het doel de financiële wereld transparanter en eerlijker te maken. Met zo’n 300 medewerkers is zij de grootste objectieve vergelijker, tussenpersoon en belangenbehartiger van consumenten, op het gebied van financiële dienstverlening.

'Wij zijn erg blij met dit geweldige pand“, zegt Marie-Louise Stiemer-Verbeek, directeur HR van Independer. 'De nieuwe huisvesting is niet alleen heel functioneel door de indeling en ligging, maar geeft ons ook de mogelijkheid om ook hier weer een hele fijne werkplek te creëren. Het nieuwe pand biedt bijvoorbeeld veel ruimte voor creativiteit, innovatie en ontspanning, dat sluit aan bij onze informele cultuur.'

CBRE adviseerde Independer in het herhuisvestingstraject. 'Bij Independer staat werknemersplezier heel hoog in het vaandel. De toekomstige huisvesting leent zich daar uitstekend voor, met name door de multifunctionele buitenruimte. Het feit dat een leegstaand gebouw invulling krijgt door een toonaangevend, van origine Hilversums bedrijf, is voor de stad uiteraard een positieve ontwikkeling', aldus Hiddo Kettenis, associate director CBRE

Het beheer van het pand wordt gemanaged door Bilfinger Real Estate. Bouwfonds IM is geadviseerd door Cushman & Wakefield en Castanea.