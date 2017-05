SoLow opent een nieuwe vestiging aan de Groest 46 in Hilversum.

SoLow verkoopt een breed assortiment praktische producten, waaronder huishoudelijke artikelen, cadeautjes en hebbedingen.

Na de start in 2003 met een eerste winkel in Rotterdam beschikt de formule inmiddels over meer dan 30 vestigingen in Nederland.

De verhuurder werd bij deze transactie geadviseerd door MVGM Bedrijfshuisvesting.