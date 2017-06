Winkelcentrum Hilvertshof heropend

Dinsdagochtend is het volledig door eigenaar Kroonenberg Groep gerenoveerde en herontwikkelde winkelcentrum Hilvertshof in Hilversum geopend. Tegelijkertijd ging de 18e vestiging in Nederland van Primark open.

