Om het groeiend tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten te verminderen is in Waalwijk een speciale wooncampus geopend. Het complex, dat het resultaat is van een samenwerking tussen Jan Snel, Otto Work Force, Green Real Estate en de gemeente Waalwijk, voorziet in het huisvesten van 400 arbeidsmigranten.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.