In september is Willemijn de Muinck Keizer (1978) gestart als kandidaat-notaris op de sectie Corporate/M&A van BarentsKrans. Sinds 1 oktober 2017 is Leonoor Lieben (1981) werkzaam als kandidaat-notaris Vastgoed.

