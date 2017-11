In het voormalige distributiecentrum van Macintosh (Manfield, Dolcis, Invito, e.a.) in 's-Hertogenbosch is recentelijk 6000 m² bedrijfshal verhuurd aan Korver Holland, als uitbreiding van haar opslagbehoefte.

