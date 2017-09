TransVorm is gestart met de realisatie van 55 huurappartementen voor Amvest en 18 koopappartementen in het voormalige kantoorgebouw de Binck. De Binck maakt deel uit van Binck Eiland en is gelegen op de grens van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Voorburg.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.