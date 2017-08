Royal Properties Group koopt in totaal 18 verhuurde winkelruimtes verdeeld over 9 locaties in het zuidelijke deel van Nederland voor € 7,035 mln. Een locatie is het voormalige V&D pand aan de Vleesstraat in Venlo.

