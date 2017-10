De nabijheid van Amsterdam geeft Almere als kantorenstad een aparte status. Zoekers in de hoofdstad zouden gemakkelijk kunnen uitwijken naar Almere en in theorie zou de stad moeten profiteren van schaarste in Amsterdam. Almere kampt echter nog steeds met leegstand.

