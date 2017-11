Sinds 1 november is Jan des Bouvrie Jr. als vastgoedbeheerder bij Studio Jan des Bouvrie. In deze functie houdt hij zich bezig met het beheer van de monumentale panden Het Arsenaal en Promers in Naarden-Vesting.

