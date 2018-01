Lennard Magis is terug in dienst bij JLL Nederland. Na 3 jaar te hebben gewerkt in het UK Retail Investment team van JLL in London is Magis per 15 januari teruggekeerd naar JLL Amsterdam, waar hij als Associate Director het Retail Capital Markets team versterkt.

