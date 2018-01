Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist per 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. Totdat het permanente gebouw aan de Zuidas klaar is zal het EMA gehuisvest worden in het Spark-gebouw in Sloterdijk.

