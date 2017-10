Aan de Achtseweg Noord 14-16 in Eindhoven realiseert UPS een geautomatiseerd pakket sorteercentrum met een oppervlak van circa 31.500 m². Het distributiecentrum is in aanbouw en volgend week zal het hoogste punt worden gevierd.

