Stena Realty heeft onlangs met twee van haar huurders overeenstemming bereikt over verlenging van totaal circa 2500 m² kantoorruimte en bijbehorende parkeerplaatsen in het gebouw aan de Westblaak 155 in Rotterdam.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.