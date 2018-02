Klépierre heeft over heel 2017 2,1% meer netto huurinkomsten gerealiseerd in Nederland op like-for-like basis. Dat is een verbetering ten opzichte van 2016, toen Klépierre 5,3% minder inkomsten uit Nederland moest rapporteren.

