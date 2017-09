In het eerder verschenen bericht over de aanhuur van winkelruimte aan de P.C. Hooftstraat 96 in Amsterdam door Christian Louboutin is ten onrechte aangegeven dat het zou gaan om het pand van Chanel. Dit is niet het geval. Het pand van Chanel, het zogeheten Chrystal House, is gevestigd naast de toekomstige winkel van Christian Louboutin aan de P.C. Hooftstraat.

