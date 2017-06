Fletcher Hotels opent hotel in Deurne

Fletcher Hotels opent 2 juni het 80e hotel: 4-sterren Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne.

Het compleet vernieuwde hotel is gelegen op een 15 ha groot landgoed in het Noord-Brabantse Deurne. Oorspronkelijk was het hotel een klooster, maar na een grondige verbouwing is het omgetoverd tot een modern en luxe hotel. De historie en de oorspronkelijke sfeer zijn bewaard gebleven.

Het hotel beschikt onder andere over 99 luxe hotelkamers, Bar Bistro DuCo, twee ruime terrassen, fitnessruimte en een eigen multifunctionele kapel die kan dienen als locatie voor bruiloften, feesten, partijen en uitvaarten. De kapel wordt nog maandelijks gebruikt voor vieringen van de paters, maar kan ook gebruikt worden voor begrafenissen.