Triuva verhuurt aan Container Centralen Benelux

Container Centralen Benelux huurt ongeveer 2000 m² v.v.o. kantoorruimte en 50 parkeerplaatsen in kantoorgebouw Neptune One aan de Neptunusstraat 71-93 te Hoofddorp.

Verhuurder is Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft. Het betreft een langjarige overeenkomst.



Container Centralen optimaliseert transportstromen door Reusable Transport Items (RTI’S) te beheren, voor de sierteeltsector, retail en andere bedrijfstakken waar een snelle logistiek cruciaal is.



Met de komst van Container Centralen als nieuwe huurder in het gebouw stijgt de bezettingsgraad van het gebouw naar 90%.



Bij deze transactie werd Container Centralen geadviseerd door CBRE. Verhuurder Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft werd geadviceerd door TREC in collegiale samenwerking met JLL.