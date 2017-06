Buma Stemra kiest voor stationslocatie Hoofddorp

Buma/Stemra verhuist begin 2018 naar kantoorgebouw Azura in Hoofddorp.

De belangenbehartiger voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers heeft hiervoor met MCAP Global Finance een langjarig huurcontract afgesloten. Buma/Stemra huurt circa 4100 m² kantoorruimte aan de Saturnusstraat 40-62.

Het object is eind 2016 op initiatief van asset manager UniforeDMC leeg aangekocht door Marathon (MCAP), als onderdeel van de Mercury portefeuille. Zes maanden na de verkoop is het gebouw tegenover het treinstation van Hoofddorp voor circa 75% verhuurd. De verhuurder zal het gebouw - voordat Buma/Stemra haar intrek neemt - volledig renoveren. Er komt een nieuwe entree aan de stationszijde die als toegangspoort voor het achterliggende kantoorgebied dient.

Azura ligt op kantorenpark Beukenhorst West. De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om deze locatie samen met marktpartijen nieuw leven in te blazen. Zo werd op dinsdag 30 mei op Provada aangekondigd dat Snippe Projecten en IC Netherlands hier een nieuwe stadswijk gaan realiseren. Het is een van de grootste herontwikkelingen in de Randstad op particulier initiatief.

Verhuurder Marathon (MCAP) is bij deze verhuurtransactie begeleid door haar Asset Manager UniforeDMC. Huurder Buma/Stemra werd geadviseerd door CBRE.