OVG verkoopt New Tide aan OGEO Fund en Integrale

Het Rotterdamse kantoorpand New Tide, gelegen aan de Marten Meesweg 35 in Rotterdam, is gekocht door het Belgische OGEO Fund en Integrale. Verkoper is OVG. Het Kadaster meldt een koopsom van € 37.551.391,=.

OVG kocht in 2015 het Alexander Portfolio van Sachwerte Rendite Fonds Holland 53 en werd eigenaar van drie kantoorpanden van in totaal circa 34.000 m² kantoorruimte. Het betrof de assets New Tide, Signum en New Delphi.

Het pand uit 1988 is door OVG aangekocht als renovatieproject vanuit OVG’s doel om werkruimtes te transformeren en duurzaam te maken met slimme technologie. Sindsdien is het kantoorgebouw door OVG grondig gerenoveerd.

De totale oppervlakte van het kantoorgebouw is 18.900 m2 BVO en 16.400 m2 VVO en wordt volledig verhuurd aan het Politiedienstencentrum. De nieuwe eigenaar van het pand is het Belgische OGEO Fund en Integrale. ABN AMRO heeft de renovatie van het pand gefinancierd met een groene lening.

New Tide is het voormalig AD- en NRC-hoofdkantoor aan de Marten Meesweg 35-49 in Rotterdam. Het kwam leeg toen AD en NRC in 2012 verhuisden. De commerciële en landelijke redactie van AD betrok samen met de Rotterdamse redactie drie verdiepingen in Central Post, het voormalige postkantoor en sorteercentrum naast Rotterdam Centraal. NRC verhuisde naar een nieuwbouwpand aan het Rokin 65 in Amsterdam.