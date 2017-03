Chipshol dient miljoenenclaim in bij SADC

Chipshol, de onderneming van de familie Poot, heeft een claim van honderden miljoenen euro's ingediend bij SADC.

Volgens De Telegraaf wil Chipshol via dochteronderneming Televerde een schadevergoeding voor een investering in grond bij Badhoevedorp-Zuid. Er is een procedure in gang gezet bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Chipshol is al decennia lang aan het procederen over grondposities rond Schiphol. In de jaren '90 bezat de ontwikkelaar veel grond bij de luchthaven, maar van vastgoedontwikkeling kwam het niet. Volgens Chipshol lag dat aan verschillende overheden en bedrijven. Zo heeft de familie Poot rechtszaken gevoerd tegen Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Luchtverkeersleiding Nederland en nu dus SADC. Dit is een gebiedsontwikkelaar met Haarlemmermeer, Amsterdam, Noord-Holland en Schiphol als aandeelhouders.

Vorig jaar besloot Chipshol niet langer zelf vastgoed te willen ontwikkelen bij Schiphol en gronden te gaan verkopen. Het eerste kavel, het Groenenbergterrein, werd door AEW aangekocht voor € 38 mln. Hier komt Green Mountains Logistics Park, een ontwikkeling van 100.000 m² van AEW en Borghese.