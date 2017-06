PROVADA Marktconsultatie twee plots Rotterdam Central District van start

De gemeente Rotterdam wil twee bouwplots in het Rotterdam Central District (RCD) door middel van een tender uitgeven. Het gaat om de bouwplots aan weerszijden van de stationsterminal: op het Delftseplein en op de Conradstraat.

Voor de start van de tender, vindt er eerst een marktconsultatie plaats om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de beide locaties in beeld te brengen. De daadwerkelijke tender start naar verwachting in september 2017.

Beide bouwplots liggen aan weerszijden van Rotterdam Centraal tegen het eerste perron. Het oostelijke plot grenst aan het Delftseplein, de doorgaande looproute langs het gerenoveerde Central Post naar het Schiekadeblok en verder.

Het westelijke plot Conradstraat, ligt aan de busterminal met aan de overzijde het Groot Handelsgebouw. De locaties grenzen aan de stationsterminal en vormen een belangrijk onderdeel van RCD.

Nieuwe stad

Met de komst van het nieuwe station en de loper naar de binnenstad is hier een nieuw stuk stad ontstaan. De nieuwe openbaarvervoerterminal rijst op uit de grond, de RandstadRail en het daarbij behorende metrostation, de Weenatunnel en Kruispleingarage, de nieuwe busterminal in de Conradstraat zijn gerealiseerd. Ook de rest van de locaties in het RCD kunnen nu ontwikkeld worden: het Delftseplein en Conradstraat.

RCD is een gebied met een grote diversiteit aan functies Met name in de Conradstraat en het Delftseplein komt het gebiedsconcept, dat de grondslag vormt voor het stedenbouwkundig plan 2007, de Mixone, optimaal tot uiting. Het is niet te koppelen aan één specifieke economische sector. Hier hebben lokale smaakmakers hun plek naast grote internationale bedrijven en wordt gewoond naast hippe uitgaansgelegenheden De Mixone moet van RCD een bijzonder levendig gebied maken waar uitersten elkaar ontmoeten.