Dirk Brounen publiceert Nooit Meer Slapend Arm

Vastgoedhoogleraar Dirk Brounen heeft onder de titel Nooit Meer Slapend Arm een boek geschreven waarin hij mensen op weg helpt om in deze veranderende wereld weer meer financiële regie te nemen.

Dit is belangrijk, volgens Brounen, nu de overheid zich steeds verder terugtrekt uit onze oude dag, zorg, woningmarkt en ons onderwijs. Steeds meer belangrijke keuzes in ons leven vergen een eigen bijdrage.In Nooit Meer Slapend Arm wordt het leuk gemaakt om over deze thema’s zelf eens goed na te denken. Samen met prof. Koedijk helpt Brounen mensen aan een eigen ‘Begroting van Geluk’ en uiteraard speelt het vastgoedbezit daar een belangrijke rol in. Geïnteresseerd in het boek en het verhaal? Zie www.nooitmeerslapendarm.nl voor een eerste indruk en meer informatie en een boekbespreking in de komende editie van PropertyNL magazine.