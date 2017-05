Avignon Capital koopt kantoor OPCW

Avignon Capital heeft in Den Haag voor € 38 mln het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) verworven.

Het OPCW-kantoor staat nabij het World Forum in de Internationale Zone van Den Haag, waar tal van VN-gerelateerde en internationale organisaties gevestigd zijn. Het pand bestaat uit 16.734 m² verhuurbare vloeroppervlakte, verdeeld over kelder, begane grond en zeven bovenste verdiepingen. Het werd in 1998 opgeleverd naar een ontwerp van het Amerikaanse architectenbureau Kallmann, McKinnell en Wood.

De verkopers zijn CK Capital Partners en Monarch Alternative Capital, die het gebouw aan de Johan de Wittlaan 32 in 2014 overnamen van een Duits beleggingsfonds voor ruim € 24 mln.

OPCW is het uitvoeringsorgaan van het Chemical Weapons Convention, dat in 1997 in werking is getreden. Bij OPCW zijn 192 lidstaten aangesloten, die samenwerken om de wereld vrij te maken van chemische wapens. Het is een onafhankelijke, autonome internationale organisatie, gefinancierd door de lidstaten, met een relatie met de Verenigde Naties.

Recent zijn verbeteringen aangebracht om het energieverbruik van het kantoorgebouw te optimaliseren. Zo is 80% van de kantoorruimten uitgerust met lichtschakelaars met bewegingsensoren en hebben de installaties een complete renovatie ondergaan. Het heeft nu een energie label A.

Patrick Flaton, CFOO bij Avignon Capital: "Deze off-market deal gaf ons de kans een gebouw te verwerven dat een sterke relatie heeft met de VN en haar lidstaten. Den Haag wordt algemeen beschouwd als 'de vredeshoofdstad van de wereld'. Bij Avignon Capital zijn we altijd geïnteresseerd in investeringen in gebouwen die niet alleen rendement leveren, maar ook een positieve impact hebben op zowel de maatschappij als het milieu."

Dit is de tweede overname van Avignon Capital in de Nederlandse markt, na de aankoop van het NH Amsterdam Zuid-hotel voor € 48,5 mln in april 2017. Het hotel bij de Zuidas telt 213 kamers en 18 conferentieruimten. De vastgoedinvesteerder heeft Nederland als focusgebied benoemd in zijn Europese expansiestrategie.

Avignon Capital is een vanuit Londen opererende Europese vastgoedbelegger met € 650 mln aan assets onder management. De 103 gebouwen in portefeuille zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Polen.

Haagstate Advocaten trad bij deze transactie op als juridisch adviseur van Avignon Capital.