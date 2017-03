Vastint koopt kantoorgebouw Hullenbergweg

Vastint heeft een kantoorgebouw aan Hullenbergweg in Amsterdam gekocht om te herontwikkelen tot een multifunctioneel complex.

Met de aankoop van opnieuw een gebouw in Amsterdam Zuidoost verstevigt Vastint Netherlands haar positie in dit deel van de stad. Vastint heeft het eigendom van het kantoorgebouw, gelegen aan de Hullenbergweg 1-3 te Amsterdam Zuidoost, verworven. De koopovereenkomst werd getekend met de Duitse verkoper IntReal.

Het gebouw van in totaal 5600 m² heeft volgens de belegger een perfecte ligging. Niet alleen door de nabijheid van de snelwegen A9 en A2 en de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer, maar vooral ook vanwege het naastgelegen - in 2016 door Vastint aangekochte - kantorencomplex Tricity. Een complex bestaande uit drie gebouwen van in totaal 20.000 m².

Cees Gehrels, Managing Director Vastint Netherlands: “Tricity is destijds aangekocht om als prachtig herontwikkelingsproject aan de Vastint portefeuille toe te voegen. Met de aankoop van dit naastgelegen gebouw kunnen we een grotere ambitie gaan realiseren: een multifunctionele, grootschalige gebiedsontwikkeling in een deel van de stad dat op alle fronten in transitie is. Onze ervaring in Zuidoost - inmiddels zijn wij eigenaar van 12 gebouwen in deze regio - in combinatie met de ambities van de Gemeente en andere ontwikkelaars in dit gebied geeft mij alle vertrouwen dat we dit tot een succes weten te maken.”

Amsterdam Zuidoost ondergaat de komende jaren een ingrijpende metamorfose tot een veelzijdig en hoogwaardig multifunctioneel gebied. Vastint zal daar, bij de herontwikkeling van haar gebouwen aan de Hullenbergweg, op aansluiten en een eigentijds, multifunctioneel complex realiseren met woningen, multi-tenant kantoorruimte, retail en leisure voorzieningen.

Vastint heeft internationaal ruime ervaring met dergelijke grote multifunctionele (her)ontwikkelingen. Het succesvolle Atlas ArenA Amsterdam – voor 100% verhuurd en gelegen op 5 minuten afstand – is daarvan in Nederland een goed voorbeeld. Andere gebouwen in eigendom van Vastint in Amsterdam zijn onder meer Rivierstaete, momenteel in herontwikkeling, Leeuwenburg, het NH City Centre hotel en Ramada Apollo Amsterdam Centre.