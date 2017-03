KleinKantoor opent nieuwe locatie in Utrecht

De eerste KleinKantoor locatie buiten Amsterdam opent naar verwachting in juni 2017. Het gaat om de 17e verdieping van het Piet van Dommelenhuis in Utrecht.

De gemoderniseerde kantoortoren uit de jaren '60 is gelegen op de Churchilllaan 11 te Utrecht. KleinKantoor huurt de laatste volledig beschikbare vloer in beheer van Hericon Vastgoed (gelieerd aan Urban Interest) en hiermee is de kantoortoren nagenoeg volledig verhuurd. De nieuwe locatie heeft 360° uitzicht over de stad en wordt momenteel verbouwd in een huisstijl en sfeer passend bij de karakteristieken van het pand. Het KleinKantoor concept wordt toegepast op ruim 1200 m² met kantoortoorunits vanaf 30 m².

Het Piet van Dommelenhuis is eigendom van Urban Interest. De volledige renovatie van het 70 meter hoge complex is onlangs afgerond, zo is het pand voorzien van een nieuwe gevel en energielabel B. De kantoortoren met een totaaloppervlak van 20.000 m² is gelegen naast het winkelcentrum Kanaleneiland. De kruising Churchillaan/Beneluxlaan is bovendien onderdeel van de belangrijkste verbindingsroute tussen het centrum van Utrecht en het nieuwe kantorengebied Papendorp.